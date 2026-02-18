Группа раввинов религиозного сионизма: "Наши ученики не станут служить в смешанных частях"

20 раввинов, принадлежащие к радикальным кругам национально-религиозного сектора, направили письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Раввины попросили главу правительства Израиля о срочной встрече в связи с расширением процесса интеграции женщин-военнослужащих в боевых подразделениях ЦАХАЛа.

Письмо озаглавлено: "Удар по оперативной стойкости и по способности наших бойцов служить".

Авторы письма отмечают, что их ученики воспринимают армейскую службу как высший национальный и религиозный долг. Вместе с тем, раввины выразили "глубокую обеспокоенность набирающей силу и интенсивность тенденцией интеграции женщин в боевых подразделениях".

"Армия движется в сторону смешения полов, запрещенному иудаизмом, противоречащему логике и нуждам безопасности", – говорится в письме. Раввины также отметили, что эти тенденции противоречат декларированным намерениям правительства призвать в армию тысячи солдат ультраортодоксов.

В качестве примера авторы письма приводят намерение сформировать смешанные танковые экипажи. По их мнению, это приведет к тому, что "соблюдающие заповеди юноши не станут служить в танковых частях, и вся система ослабнет".

"Капитуляция перед чуждой повесткой дня, не содержащей ценностей победы ЦАХАЛа, наносит удар по безопасности государства", – заявляют авторы письма, входящие в руководство организации "Рабаней Торат а-Арец а-Това". Организацию возглавляют раввины Дов Лиор и Яаков Ариэль.