"Капитуляция перед радикальным феминизмом": Тамир Дорталь раскритиковал план ЦАХАЛа по призыву харедим

Адвокат, публицист и ведущий подкаста "Аль а-машмаут" Тамир Дорталь в своей колонке утверждает, что долгожданный прорыв в призыве ультраортодоксов может закончиться крахом. Проанализировав попавший в его распоряжение черновик приказа Генштаба, Дорталь пришел к выводу: армейское руководство предпочло повестку гендерного равенства реальным потребностям безопасности страны.

Дорталь указывает на пункт №3 проекта, который гласит, что правила службы харедим являются лишь дополнением к общему приказу о совместной службе мужчин и женщин. По мнению автора, это лишает харедим обещанной "стерильной" среды. Армия прямо заявляет: права других групп (женщин, светских солдат) не должны пострадать из-за нужд ультраортодоксов, но не обещает обратного.

Хотя ЦАХАЛ обещал, что командирами в ультраортодоксальных подразделениях будут религиозные офицеры, в тексте оставлена лазейка: "за исключением особых случаев, утвержденных офицером в звании бригадного генерала". Дорталь считает, что это дает генералам карт-бланш назначать светских офицеров в ультраортодоксальные роты без какой-либо системы контроля.

Автор отмечает, что раздельное обучение предусмотрено только для базовых этапов. Для курсов командиров рот, батальонов или профессиональной подготовки (водители, парамедики) механизмов разделения нет. По мнению Дорталя, это посылает ультраортодоксам сигнал: "Вы нужны нам как пушечное мясо, но не рассчитывайте на серьезную военную карьеру, оставаясь верными своему образу жизни".

Дорталь сравнивает две должности. Советница начальника Генштаба по гендерным вопросам обладает огромным влиянием и может блокировать продвижение офицеров, тогда как советник по делам харедим, согласно документу, имеет право только советовать, не обладая реальными полномочиями или правом вето. Дорталь заключает, что нынешний начальник Генштаба Эяль Замир оказался перед выбором: либо реально призвать тысячи бойцов-харедим, создав для них подходящие условия, либо угодить радикальным феминистским организациям и БАГАЦу.

"Если этот приказ будет утвержден в его нынешнем виде, доверие ультраортодоксального сектора будет разрушено, а бригада "Хашмонаим" так и останется лишь забавным экспериментом", – резюмирует автор.