Трасса 90 перекрыта из-за затопления от Нахаль-Давид до гостиниц Мертвого моря

Полиция сообщает, что в связи с погодными условиями участок трассы 90 от перекрестка Нахаль-Давид до гостиниц Мертвого моря перекрыт для движения транспорта. Часть дороги подтоплена, и существуют серьезные опасения за безопасность участников движения.

Сотрудники полиции Южного округа и сотрудники дорожной полиции размещены по всей территории юга Израиля, они перекрывают дороги на опасных участках, помогают при эвакуации автомобилей и направляют движение.