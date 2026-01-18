x
Израиль

Трасса 90 перекрыта из-за затопления от Нахаль-Давид до гостиниц Мертвого моря

Полиция
Транспорт
Погода
время публикации: 18 января 2026 г., 13:07 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 13:07
David Cohen/Flash90

Полиция сообщает, что в связи с погодными условиями участок трассы 90 от перекрестка Нахаль-Давид до гостиниц Мертвого моря перекрыт для движения транспорта. Часть дороги подтоплена, и существуют серьезные опасения за безопасность участников движения.

Сотрудники полиции Южного округа и сотрудники дорожной полиции размещены по всей территории юга Израиля, они перекрывают дороги на опасных участках, помогают при эвакуации автомобилей и направляют движение.

Израиль
