ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира "Исламского джихада" в Баальбеке

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала официальное подтверждение ликвидации высокопоставленного командира террористической организации "Исламский джихад" Уаиля Абд аль-Халима в районе Бекаа в Ливане.

Точечная ликвидация была осуществлена в ночь на воскресенье, 17 мая, когда ЦАХАЛ нанес удар в Баальбеке. В сообщении ЦАХАЛа указано, что Уаиль Абд аль-Халим руководил участием боевиков "Исламского джихада" в боевых действиях совместно с террористами "Хизбаллы" в Ливане, а также в последнее время занимался продвижением террористических атак против сил ЦАХАЛа.

Ливанские источники сообщают, что вместе с ним погибла его 17-летняя дочь Рама. MTV Lebanon сообщает о трех раненых.