"Железный купол" в Эмиратах: как война изменила Ближний Восток. Комментарий эксперта

Война с Ираном стала не только крупнейшим военным кризисом региона, но и мощным катализатором стратегического сближения Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Военный обозреватель Давид Шарп рассказывает о том, как отношения, еще недавно остававшиеся полуофициальными и крайне чувствительными, вышли на качественно новый уровень.

В центре внимания – сообщения о переброске израильской батареи "Железного купола" в Эмираты, секретные визиты высокопоставленных израильских чиновников во время войны, контакты между армиями и спецслужбами, а также рекордные сделки в сфере ВПК.

Шарп напоминает и о прошлом: скандале вокруг теннисистки Шахар Пеер, ликвидации одного из лидеров ХАМАСа в Дубае и роли израильских технологий в расследовании той операции. Однако, по его словам, сегодня речь идет уже не о скрытых контактах, а о фактическом стратегическом партнерстве.

Отдельно обсуждаются перспективы совместной борьбы против Ирана и хуситов, возможные новые оборонные проекты и геополитическая игра вокруг Сомалиленда.

Почему Израиль пошел на беспрецедентные шаги ради Эмиратов – в полном разборе Давида Шарпа.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

