Смотрич: "Хизбалла" заплатит территорией Ливана за агрессию против Израиля"

Лидер партии "Ционут датит" Бецалель Смотрич в ходе выступления на заседании фракции в Кнессете заявил: "Каждый день, когда правое правительство у власти, мы добиваемся новых и новых успехов, меняем концепцию, меня самих себя. Я хочу сказать четко и ясно – если "Хизбалла" не капитулирует, мы продолжим углублять свое присутствие в Ливане. Они заплатят территорией за агрессию в отношении Израиля".

"Что касается призыва ультраортодоксов, пусть никто нас не учит, что такое важность этого призыва, – продолжил Смотрич. – Мы понимаем, что такой призыв – это длительный социальный процесс, который требует от нас компромиссов и за который мы уже платили и платим высокую цену. Но у нас есть одно ценностное и принципиальное требование к ультраортодксальным партиям: декларировать согласие, что те, кто не учит Тору, должны призываться. Обвал правого правительства будет ошибкой, за которую мы дорого заплатим, как во времена Осло".

Глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Симха Ротман представил в ходе заседания фракции то, что Смотрич назвал "дорожной картой изменений юридической системы". По словам Ротмана, завтра его комиссия утвердит в первом чтении закон о разделении функций юридического советника правительства.