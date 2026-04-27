x
27 апреля 2026
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ в Ливане: война без войны и новые угрозы. Комментарий Давида Шарпа

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
Комментарий
время публикации: 27 апреля 2026 г., 14:35 | последнее обновление: 27 апреля 2026 г., 14:36
Давид Шарп
Фото NEWSru.co.il

После навязанного Соединенными Штатами прекращения огня в Южном Ливане интенсивные боевые действия не исчезли – они лишь изменили форму. Об этом рассказывает военный аналитик Давид Шарп, подробно разбирая ситуацию на местности.

Несмотря на отсутствие масштабного наступления, израильские силы продолжают методично уничтожать инфраструктуру "Хизбаллы": склады оружия, бункеры и опорные пункты, скрытые среди тысяч зданий в десятках шиитских деревень. Масштаб работ огромен – речь идет о сотнях километров сложной местности и тысячах объектов.

При этом противник адаптировался. Малые группы боевиков используют дроны, противотанковые ракеты и минометы, нанося точечные удары по израильским силам. Особую опасность представляют современные ракеты с наведением и взрывные устройства, заложенные как заранее, так и уже после начала перемирия.

Даже "спокойный" режим требует колоссальных ресурсов и несет риски: подрывы, засады и скрытые атаки продолжаются ежедневно. По мнению Давида Шарпа, без возобновления полномасштабных действий Израиль не сможет в полной мере реализовать свое военное преимущество.

Почему перемирие играет на руку "Хизбалле" и какие сценарии развития наиболее вероятны – в полном разборе.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

Перемирие на исходе: какие сценарии войны рассматривают США и Израиль. Комментарий эксперта
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2026

Можно ли уничтожить "Хизбаллу" военным путем? Ответ неочевиден. Комментарий Давида Шарпа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 марта 2026

Комментарий: разгром "Хизбаллы" возможен только при масштабном наступлении в Южном Ливане