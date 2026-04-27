После навязанного Соединенными Штатами прекращения огня в Южном Ливане интенсивные боевые действия не исчезли – они лишь изменили форму. Об этом рассказывает военный аналитик Давид Шарп, подробно разбирая ситуацию на местности.

Несмотря на отсутствие масштабного наступления, израильские силы продолжают методично уничтожать инфраструктуру "Хизбаллы": склады оружия, бункеры и опорные пункты, скрытые среди тысяч зданий в десятках шиитских деревень. Масштаб работ огромен – речь идет о сотнях километров сложной местности и тысячах объектов.

При этом противник адаптировался. Малые группы боевиков используют дроны, противотанковые ракеты и минометы, нанося точечные удары по израильским силам. Особую опасность представляют современные ракеты с наведением и взрывные устройства, заложенные как заранее, так и уже после начала перемирия.

Даже "спокойный" режим требует колоссальных ресурсов и несет риски: подрывы, засады и скрытые атаки продолжаются ежедневно. По мнению Давида Шарпа, без возобновления полномасштабных действий Израиль не сможет в полной мере реализовать свое военное преимущество.

Почему перемирие играет на руку "Хизбалле" и какие сценарии развития наиболее вероятны – в полном разборе.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

