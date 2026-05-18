18 мая 2026
Израиль

Коалиция пытается затруднить начало расследований против должностных лиц

Коалиция
Юридическая реформа
время публикации: 18 мая 2026 г., 11:01 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 11:10
Министр финансов Бецалель Смотрич и Дани Эльгарат
Yonatan Sindel/Flash90; Avshalom Sassoni/Flash90

18 мая комиссия Кнессета по законодательству продолжила рассмотрение законопроекта о разделении функций юридического советника правительства.

В ходе заседания разгорелся скандал, когда выяснилось, что законопроект предусматривает изменение порядка расследования в отношении общественных фигур (премьер-министра, депутатов, судей). Согласно параграфу, внесенному в законопроект в последние дни, для начала уголовного расследования в отношении должностных лиц потребуется специальное решение судьи окружного суда.

Перепалка возникла между министром финансов Бецалелем Смотричем и депутатами от оппозиции, а также Дани Эльгаратом, братом Ицика Эльгарата похищенного и убитого в Газе. Дани Эльгарат является активистом партии "Демократим".

Заседание комиссии было прервано на короткое время.

Израиль
