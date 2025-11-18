Официальный ответ ХАМАСа на резолюцию СБ ООН по Газе: "Мы отвергаем ее"

Представитель террористической организации ХАМАС Хазем Касем обвинил Совет Безопасности ООН в "принятии израильской точки зрения" и "полном игнорировании палестинской позиции".

"Совет Безопасности должен принимать решения, которые положат конец оккупации и ускорят создание палестинского государства, – заявил он. – Резолюция Совбеза игнорирует палестинские позиции, и мы ее отвергаем".

Представитель ХАМАСа подчеркивает, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план "нуждается в обсуждении и разъяснении, поскольку касается важных и чувствительных вопросов".

Касем коснулся также проблемы боевиков ХАМАСа, заблокированных в туннеле под Рафиахом, подчеркнув, что предложение "сдаться и сложить оружие" неприемлемо для ХАМАСа. "Мы открыты к разумной схеме, которая обеспечит завершение кризиса с боевиками в Рафиахе", – заявил он.

Хазем Касем также обвинил Израиль в "продолжении геноцидной войны против сектора Газы" и призвал посредников и международное сообщество "оказать давление на оккупантов, чтобы остановить нарушения соглашения о прекращении огня и обязать их выполнять предусмотренные соглашением обязательства".