Почему передача F-35 Саудовской Аравии стала фактором давления на Израиль. Комментарий эксперта

Дискуссии вокруг возможной продажи американских F-35 Саудовской Аравии продолжают оставаться одним из самых обсуждаемых вопросов ближневосточной повестки. Тема обросла политическими манипуляциями, а в Израиле многие пытаются понять, насколько реальная угроза заключается в появлении у Эр-Рияда истребителей пятого поколения. Эксперт в области военно-воздушных технологий Давид Шарп подробно разъяснил, что именно делает F-35 уникальной машиной и какие последствия может иметь её передача другим странам региона.

По его словам, главное преимущество F-35 – крайне низкая радиолокационная заметность. Именно она обеспечивает самолёту решающее превосходство над истребителями четвертого поколения, включая те, что находятся на вооружении большинства ближневосточных стран. В ситуации воздушного боя, отметил эксперт, пилот F-35 обнаруживает противника на большой дистанции, тогда как самолёт четвёртого поколения нередко не видит его вовсе, пока уже не становится мишенью. Аналогичное превосходство наблюдается и при взаимодействии с системами ПВО: многие батареи просто не фиксируют F-35 до момента удара.

Отдельно он подчеркнул, что даже наличие современных датчиков и систем на борту иных самолётов не делает их полноценной альтернативой: стелс-технологии невозможно установить "дополнением". Этот критерий чётко отделяет F-35 от конкурентов, включая российский Су-57, который, по утверждению эксперта, не соответствует американским стандартам малозаметности. В подтверждение он указал на нежелание России применять Су-57 над территорией Украины – там, где полноценный самолёт пятого поколения мог бы действовать уверенно.

Китайские стелс-истребители он оценил как более продвинутые, чем российские, но также подчеркнул: до уровня США им еще далеко. При этом именно китайский прогресс и способность к массовому производству создают долгосрочные риски.

Опасения Израиля перед возможным появлением F-35 у Саудовской Аравии эксперт считает оправданными, но ограниченными. Он напомнил, что ВВС любой страны – это не только самолёты, но и инфраструктура, подготовка пилотов, логистика и опыт применения. Израиль же в этом отношении обладает преимуществом, включая применение собственных систем вооружений и радиоэлектронной борьбы, адаптированных специально под F-35. Кроме того, израильские ВВС накопили уникальный опыт боевого использования этих самолётов против современных систем ПВО, чего у Эр-Рияда нет и в ближайшие годы не предвидится.

Он также отметил важный временной фактор: даже если решение о продаже будет принято сегодня, первые поставки Саудовской Аравии возможны не раньше чем через пять-шесть лет. Освоение же техники займёт ещё больше времени, что существенно снижает потенциальные немедленные риски для Израиля. В то же время США могут наложить на саудовские самолёты ограничения – от ограниченного функционала до запрета базирования вблизи границ Израиля. Кроме того, среди экспертов обсуждается возможность дистанционного вмешательства США в критические системы самолёта.

При этом он признал, что препятствовать продаже полностью Израиль не способен. Политическое давление может лишь затянуть процесс, но не остановить его, особенно если администрация США будет твёрдо настроена на сделку. Он напомнил, что и раньше Саудовская Аравия получала современную технику, включая усовершенствованные F-15, и Израиль был вынужден с этим "жить".

Гораздо более опасной перспективой эксперт назвал возможность поставки F-35 Турции. Анкара, по его словам, обладает долгой историей конфликтов с Израилем, Грецией, Египтом и другими странами региона, а амбициозная и непредсказуемая политика Эрдогана делает такой сценарий значительно более угрожающим для стабильности.

В заключение он подчеркнул: самолёты пятого поколения неизбежно появятся у арабских союзников США – вопрос лишь во времени. Израилю важно сохранять стратегическую гибкость, избегать излишнего конфликта с Вашингтоном и одновременно не допускать усиления тех стран, которые могут представлять реальную угрозу. Эксперт выразил уверенность, что к теме F-35 и региональной гонки вооружений ещё не раз придётся вернуться.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".