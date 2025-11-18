Родители погибших 7.10 наблюдательниц требуют допуска к данным из "секретного телефона"

Высший суд справедливости рассматривает требование родителей погибших на базе "Нахаль-Оз" наблюдательниц ("тацпитаниот"), продолжающих добиваться от армии предоставления им всей возможной информации о последних часах жизни их дочерей.

Речь идет о возобновлении обсуждения поданного более года назад иска родителей погибших девушек: ЦАХАЛ предоставил им лишь выдержки их имеющихся материалов.

Как сообщает во вторник, 18 ноября, Ynet, в ходе состоявшегося сегодня заседания БАГАЦа выяснилось, что ЦАХАЛ до сих пор хранит так называемый "красный телефон" – защищенный от прослушивания и раскодирования аппарат, который принадлежал одной из погибших офицеров. Часть серверов из комнаты управления, которые не сгорели во время нападения, были… уничтожены армией.

В ЦАХАЛе продолжают настаивать, что армия не скрывает ничего от родителей погибших военнослужащих. По словам представителей военной прокуратуры, представлявших позицию ЦАХАЛа перед судьями БАГАЦа, серверы были так сильно повреждены дымом, что специалисты компании "Эльбит" не смогли восстановить данные.

Представители семей погибших объясняют, что для родителей наблюдательниц важно получить всю возможную информацию, любые крохи, и для них невыносимы равнодушие и проволочки.

Резюмируя заседание, судьи Ицхак Амит, Давид Минц и Ноам Солберг потребовали от Армии обороны Израиля в течение 30 дней проверить наличие любых дополнительных материалов, с которыми еще не были ознакомлены истцы, и назначить ответственное лицо для централизованной работе с поиском данных и координации с семьями.