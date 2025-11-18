x
18 ноября 2025
18 ноября 2025
18 ноября 2025
последняя новость: 12:25
18 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

В "Сафари" залетел отдохнуть и осмотреться редкий для Израиля ястребиный орел

Рамат-Ган
Животные
время публикации: 18 ноября 2025 г., 11:35 | последнее обновление: 18 ноября 2025 г., 12:16
В "Сафари" залетел отдохнуть и осмотреться редкий для Израиля ястребиный орел
Фото: Шира Инбар Данин

Редкого гостя заметили ранним утром сотрудники рамат-ганского зоопарка "Сафари": ястребиный орел (Hieraaetus fasciatus), одна из самых редких и впечатляющих хищных птиц Израиля, залетел в африканскую саванну зоопарка, позволив восхищенным сотрудникам и посетителям насладиться наблюдением.

Этот вид считается в Израиле оседлым, он не мигрирует, но из-за малочисленности и ограниченного ареала наблюдают его крайне редко. Ястребиный орел гнездится в скальных обрывах и в пустынных районах на юге Израиля, подальше от человеческой активности.

По последним оценкам, в Израиле осталось менее 50 взрослых особей этого вида, что подчеркивает критическую важность сохранения природных мест обитания и предотвращения отравлений хищных птиц.

Орла обнаружили смотрители саванны: с волнением они наблюдали, как птица села на одно из деревьев африканской зоны. Для сотрудников и посетителей зоопарка эта уникальная встреча стала одним из самых запоминающихся событий.

