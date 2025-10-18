x
18 октября 2025
|
последняя новость: 22:06
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 октября 2025
|
18 октября 2025
|
последняя новость: 22:06
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ШАБАС: в следственном изоляторе скончался 44-летний заключенный

ШАБАС
время публикации: 18 октября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 21:22
ШАБАС: в следственном изоляторе скончался 44-летний заключенный
Hadas Parush/Flash90

Служба тюрем сообщила, что 44-летний заключенный из центра Израиля, содержавшийся в изоляторе "Адарим", скончался в заключении. Подробности его состояния здоровья не разглашаются в связи с медицинской тайной.

Он находился в заключении в связи с совершением уголовного преступления.

Как и во всех случаях смерти заключенного, для расследования обстоятельств инцидента назначена специальная комиссия. Имя умершего в настоящий момент не было опубликовано.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025

Родственники террориста требуют держать его в холодильнике за счет государства
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 апреля 2024

Убийца военнослужащего Моше Тамама умер после 38 лет, проведенных в тюрьме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 14 января 2020

Умер гражданин США, объявивший голодовку в египетской тюрьме