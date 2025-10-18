ШАБАС: в следственном изоляторе скончался 44-летний заключенный

Служба тюрем сообщила, что 44-летний заключенный из центра Израиля, содержавшийся в изоляторе "Адарим", скончался в заключении. Подробности его состояния здоровья не разглашаются в связи с медицинской тайной.

Он находился в заключении в связи с совершением уголовного преступления.

Как и во всех случаях смерти заключенного, для расследования обстоятельств инцидента назначена специальная комиссия. Имя умершего в настоящий момент не было опубликовано.