ШАБАС: в следственном изоляторе скончался 44-летний заключенный
время публикации: 18 октября 2025 г., 21:15 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 21:22
Служба тюрем сообщила, что 44-летний заключенный из центра Израиля, содержавшийся в изоляторе "Адарим", скончался в заключении. Подробности его состояния здоровья не разглашаются в связи с медицинской тайной.
Он находился в заключении в связи с совершением уголовного преступления.
Как и во всех случаях смерти заключенного, для расследования обстоятельств инцидента назначена специальная комиссия. Имя умершего в настоящий момент не было опубликовано.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июня 2025