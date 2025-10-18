ЦАХАЛ: колонна Красного Креста выехала к месту встречи на юге сектора
время публикации: 18 октября 2025 г., 23:00 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 23:20
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что колонна автомобилей Международного Комитета Красного Креста направляется к месту встречи на юге сектора Газы, где им будут переданы несколько гробов с останками заложников, погибших в плену террористов.
"ЦАХАЛ призывает проявить максимальную тактичность и дождаться официального подтверждения личности погибших, – сказано в официальном сообщении Армии обороны Израиля. – В первую очередь это сообщение будет передано семьям заложников".
В заявлении ЦАХАЛа подчеркивается, что ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и "предпринять все необходимые меры" для возвращения останков погибших заложников.
