Al-Araby: Красный Крест получил останки заложников и везет их в Израиль

Катарский телеканал Al-Araby сообщает, что представители палестинской террористической организации ХАМАС передали Красному Кресту два гроба с останками похищенных израильских заложников.

Колонна Красного Креста выехала в направлении Израиля, где останки будут переданы представителям израильских служб безопасности. После этого гробы с останками заложников будут перевезены в Институт судебной медицины "Абу-Кабир" для проведения процесса идентификации.

С учетом сегодняшней передачи останков, в руках террористов находятся останки еще 16 израильтян.