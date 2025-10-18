x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Al-Araby: Красный Крест получил останки заложников и везет их в Израиль

Заложники
Погибшие
время публикации: 18 октября 2025 г., 22:50 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 22:53
Al-Araby: Красный Крест получил останки заложников и везет их в Израиль
AP Photo/Yousef Al Zanoun

Катарский телеканал Al-Araby сообщает, что представители палестинской террористической организации ХАМАС передали Красному Кресту два гроба с останками похищенных израильских заложников.

Колонна Красного Креста выехала в направлении Израиля, где останки будут переданы представителям израильских служб безопасности. После этого гробы с останками заложников будут перевезены в Институт судебной медицины "Абу-Кабир" для проведения процесса идентификации.

С учетом сегодняшней передачи останков, в руках террористов находятся останки еще 16 израильтян.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
