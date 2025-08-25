Дефрин об инциденте в Хан-Юнисе: "Мы действуем в крайне сложной реальности"

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Эфи Дефрин выступил в понедельник, 25 августа, с официальным заявлением по поводу инцидента в Хан-Юнисе, где в результате удара по больнице "Насер" в Газе погибли сотрудники средств массовой информации.

"Ранее сегодня силы ЦАХАЛа атаковали в районе больницы "Насер" в Хан-Юнисе, – признал Дефрин. – Мы осведомлены о сообщениях о погибших гражданских лицах, включая журналистов. Хочу прояснить: ЦАХАЛ не имеет намерений атаковать гражданских лиц. ЦАХАЛ прилагает все усилия для минимизации ущерба для гражданского населения, сохраняя при этом безопасность наших военнослужащих".

"Каждый инцидент, вызывающий обеспокоенность по этому поводу, тщательно рассматривается соответствующими инстанциями в Армии обороны Израиля, – подчеркнул глава пресс-службы ЦАХАЛа. – Однако важно учитывать: мы действуем в крайне сложной реальности. Террористы ХАМАСа намеренно используют гражданскую инфраструктуру, включая больницы, в качестве щита для террористической деятельности. Также они действовали и изнутри конкретно больницы "Насер".

Эфи Дефрин подчеркнул, что ХАМАС – тот, кто начал эту войну, кто создал невозможные условия для ведения боевых действий, и именно ХАМАС препятствует окончанию войны тем, что продолжает удерживать 50 заложников.

"Тем не менее, как профессиональная армия, соблюдающая международное законодательство, мы обязаны расследовать свои действия тщательно и профессионально, – подчеркнул Дефрин. – Глава Генерального штаба приказал провести немедленное расследование, чтобы понять обстоятельства инцидента".

Глава пресс-службы подчеркнул, что репортажи из зоны активных боевых действий сопряжены с огромным риском, особенно когда речь идет о войне с террористической организацией, подобной ХАМАСу, которая цинично прячется за гражданским населением.

"Как мы всегда делаем, мы представим выводы расследования с максимальной прозрачностью, – подчеркнул пресс-секретарь ЦАХАЛа. – Мы сожалеем о любом ущербе для невиновных людей и продолжаем бороться с ХАМАСом, принимая все необходимые меры предосторожности".

Напомним: ЦАХАЛ подтвердил, что сегодня, 25 августа, был нанесен удар по цели в районе медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы. Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир приказал провести предварительное расследование как можно скорее.

"ЦАХАЛ сожалеет о причинении вреда лицам, не причастным к инциденту, и никогда не атакует журналистов как таковых, а делает все возможное, чтобы минимизировать ущерб для них, обеспечивая при этом безопасность наших сил", – сказано в заявлении ЦАХАЛа.

Ранее хамасовский "Палестинский информационный центр" передал, что ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели на верхнем этаже медицинского комплекса "Насер" в Хан-Юнисе. Затем последовал еще один удар. Сообщается о девяти убитых и множестве раненых. Среди убитых "журналист" Хусам аль-Масри, среди раненых также есть "его коллеги", заявляет ПИЦ.

Позже минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявил о 14 убитых.

Затем катарский телеканал "Аль-Джазира" объявил о гибели пяти журналистов. В их числе: оператор "Аль-Джазиры" Мухаммад Салама; блогер Марьям Абу Дикка, работала с Independent Arabia и AP; фотограф и журналист Муаз Абу Таха, сотрудничал с NBC; фотокорреспондент Reuters Хусам аль-Масри; имя пятого погибшего "журналиста" – Ахмад Абу Азиз, на кого он работал, непонятно.

Причем, судя по отчетам из Газы, Салама, Абу Дикка и Абу Таха погибли в результате взрыва во время освещения последствий атаки ЦАХАЛа.