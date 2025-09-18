Зарегистрирована партия "Милуимниким" во главе с бывшим министром Хенделем

18 сентября была зарегистрирована партия "Милуимниким" (Резервисты) во главе с бывшим министром связи Йоазом Хенделем.

В заявлении основателей партии говорится, что она "будет заниматься принципиальными для израильского общества вопросами, а не политическими бойкотами, которые не позволяли нам до сих пор объединиться и были одним из факторов, приведших нас к трагедии 7 октября".

Помимо прочего, новая партия намерена добиваться "призыва для всех", а также создания государственной следственной комиссии для проверки провалов 7 октября.

"Мы навяжем политической системе восстановление и пересмотр основ ее деятельности", – заявляют в новой партии.

Помимо Хенделя среди учредителей новой партии находятся активисты движения, действующего в последние годы под тем же названием, с целью продвижения закона о призыве. Среди них религиозная адвокат Швут Раанан, подполковник запаса Эрез Бен-Эзра и другие.

Лидеры партии объявили о намерении баллотироваться в Кнессет 26-го созыва. Однако в политической системе убеждены, что Хендель будет стремиться к заключению союза с одной из партий оппозиционного блока.