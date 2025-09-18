x
Израиль

Мэрия Кирьят-Шмоны: сообщения о необходимости держаться возле бомбоубежищ это фейк

время публикации: 18 сентября 2025 г., 00:24 | последнее обновление: 18 сентября 2025 г., 00:34
Мэрия Кирьят-Шмоны: сообщения о необходимости держаться возле бомбоубежищ это фейк
Yonatan Sindel/Flash90

В среду вечером некоторые израильтяне получили сообщение якобы от Командования тыла, предписывающие проявить максимальную бдительность и держаться рядом с защищенным пространством в связи с неким происшествием в сфере безопасности.

Муниципалитет Кирьят-Шмоны, многие жители которой получили вышеуказанное сообщение, после проверки ситуации опубликовал опровержение: Командование тылом не рассылало данную информацию, и речь идет о фейке.

Граждан настоятельно просят прекратить распространение непроверенной информации и полагаться только на официальные источники.

