Мэрия Кирьят-Шмоны: сообщения о необходимости держаться возле бомбоубежищ это фейк

В среду вечером некоторые израильтяне получили сообщение якобы от Командования тыла, предписывающие проявить максимальную бдительность и держаться рядом с защищенным пространством в связи с неким происшествием в сфере безопасности.

Муниципалитет Кирьят-Шмоны, многие жители которой получили вышеуказанное сообщение, после проверки ситуации опубликовал опровержение: Командование тылом не рассылало данную информацию, и речь идет о фейке.

Граждан настоятельно просят прекратить распространение непроверенной информации и полагаться только на официальные источники.