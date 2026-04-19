Задержан еще один подозреваемый по делу мoэля о причинении смерти по неосторожности

Полиция Израиля сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу мoэля, в отношении которого ведется расследование по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Как сказано в сообщении пресс-службы полиции, задержание связано с продолжающимся расследованием и материалом, показанным в эфире в минувший четверг, в рамках которого были обнародованы записи, относящиеся к еще одному фигуранту дела.

Утром в воскресенье, 19 апреля, сотрудники полиции задержали 67-летнего жителя Бней-Брака по подозрению в воспрепятствовании правосудию. По данным полиции, мужчина был задержан после того, как отказался подчиниться требованию о задержании для разбирательства.

Подозреваемый доставлен на допрос в полицейский участок. Расследование продолжается.