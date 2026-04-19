19 апреля 2026
последняя новость: 09:14
19 апреля 2026
|
19 апреля 2026
|
последняя новость: 09:14
19 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Задержан еще один подозреваемый по делу мoэля о причинении смерти по неосторожности

время публикации: 19 апреля 2026 г., 09:14 | последнее обновление: 19 апреля 2026 г., 09:17
Задержан еще один подозреваемый по делу мoэля о причинении смерти по неосторожности
Полиция Израиля сообщила о задержании еще одного подозреваемого по делу мoэля, в отношении которого ведется расследование по подозрению в причинении смерти по неосторожности.

Как сказано в сообщении пресс-службы полиции, задержание связано с продолжающимся расследованием и материалом, показанным в эфире в минувший четверг, в рамках которого были обнародованы записи, относящиеся к еще одному фигуранту дела.

Утром в воскресенье, 19 апреля, сотрудники полиции задержали 67-летнего жителя Бней-Брака по подозрению в воспрепятствовании правосудию. По данным полиции, мужчина был задержан после того, как отказался подчиниться требованию о задержании для разбирательства.

Подозреваемый доставлен на допрос в полицейский участок. Расследование продолжается.

Полиция ищет пострадавших от действий моэля, подозреваемого в причастности к смерти младенца
Разрешено к публикации имя моэля, подозреваемого в причинении младенцу смерти по халатности
Моэль из Бней-Брака подозревается в халатности, приведшей к смерти младенца