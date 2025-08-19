На парковке в Ашкелоне взорвался автомобиль, пострадал один человек

На парковке в Ашкелоне взорвался пустой легковой автомобиль. Мужчина, находившийся рядом с машиной, получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Барзилай".

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство.