Израиль

На парковке в Ашкелоне взорвался автомобиль, пострадал один человек

Криминал
время публикации: 19 августа 2025 г., 23:49 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 00:03
На парковке в Ашкелоне взорвался автомобиль, пострадал один человек
Пресс-служба полиции Израиля

На парковке в Ашкелоне взорвался пустой легковой автомобиль. Мужчина, находившийся рядом с машиной, получил легкие травмы и был доставлен в больницу "Барзилай".

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

По предварительным данным, в машине сработало взрывное устройство.

Израиль
