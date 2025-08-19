x
19 августа 2025
19 августа 2025
19 августа 2025
последняя новость: 22:37
19 августа 2025
Израиль

Возле Клиля произошла авария с участием трех машин, двое пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 19 августа 2025 г., 21:47
Возле Клиля произошла авария с участием трех машин, двое пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

На 8721-й трассе, недалеко от поселка Клиль, произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в этом ДТП пострадали три человека.

В медицинский центр Галилеи в Нагарии доставлены в тяжелом состоянии двое 17-летних юношей. Еще один человек получил в аварии легкие травмы.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

