Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Тали Готлиб устроила дебош в суде по делу "Катаргейта" и была выдворена

Суд
Скандалы
Кнессет
время публикации: 19 августа 2025 г., 14:05 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 14:05
Тали Готлиб устроила дебош в суде по делу "Катаргейта" и была выдворена
Chaim Goldberg/Flash90

Депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") была силой выведена из зала окружного суда, поскольку она многократно перебивала выступающих и оскорбляла сотрудников охраны суда. Суд рассматривал возражения полиции против предыдущего решения суда о снятии ограничений с фигуранта дела "Катаргейт" Йонатана Уриха.

Готлиб неоднократно выкрикивала возмущенные реплики, перебивая представителей обвинения, защиты и самого судью, после чего судья Амит Михлес попросил ее покинуть зал: речь шла уже о последнем нарушении после множества предупреждений. Готлиб ответила, что она обладает депутатской неприкосновенностью, и поэтому распоряжение судьи на нее не распространяется. Тогда судья приказал охранникам вывести ее силой.

Тали Готлиб обвинила судью в нарушении закона о депутатской неприкосновенности, после чего вновь напустилась с руганью на охранников, называя их "обезьянами", которые выполняют "незаконные приказы", и "юденратом". Из-за поведения Готлиб заседание суда было прекращено.

Судебное управление после этого инцидента опубликовало обращение к сотрудникам судебной охраны, в этом сообщении подчеркивается, что Судебное управление осуждает поведение и высказывания депутата Готлиб и не будет терпеть попытки нанести ущерб нормальному ходу слушаний и оскорбления должностных лиц, исполняющих свои обязанности. Отмечается, что охранник, которого оскорбила Готлиб, провел на резервистской службе более 400 дней, и он внук пережившего Холокост, что делает слово "юденрат" еще более оскорбительным.

Министр юстиции Ярив Левин, соратник Готлиб по партии "Ликуд", осудил ее поведение в суде. Он заявил, что шокирован высказываниями Готлиб, что ему стыдно за них, и что она должна извиниться.

Израиль
