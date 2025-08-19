Из-за планируемой демонстрации 4 шоссе будет перекрыто, ожидаются пробки

Полиция сообщает, что в связи с ожидающейся демонстрацией протеста около 16:00 во вторник шоссе номер 4 на участке от Алуф Саде до Эм а-Мошавот будет перекрыто в обоих направлениях.

В связи с этим ожидаются пробки и заторы на улице Жаботински в Бней-Браке и в районе перекрестка Геа. Полиция рекомендует водителям избегать вышеназванных улиц и выбирать альтернативные пути поездки.

В полиции подчеркивают, что право на демонстрации это базовое право в демократическом общества, при условии, что акции протеста проходят без нарушения закона. Полиция не позволит нарушать общественный порядок и ставить под угрозу безопасность общественности.