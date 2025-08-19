Президент Израиля утвердил списание штрафов 23 погибшим 7 октября 2023 года

Согласно отделу помилований в министерстве юстиции, в 2024 году им было рассмотрено 1630 дел с ходатайствами о помиловании, на 23% больше, чем в 2023 году.

48% прошений касались удаления записей об уголовных и транспортных правонарушениях (38% удовлетворены), 16% - сокращения срока заключения и 14% - уменьшения или отмены штрафов.

1563 дела были переданы на рассмотрение президента страны Ицхака Герцога (на 28% больше, чем в 2023 году). Из них 38% были удовлетворены (на 4% больше, чем в 2023 году).

В том числе в прошлом году было подано 287 ходатайств о помиловании в связи с войной. Почти все (96%) ходатайства этой категории по отмене или снижению штрафов были удовлетворены.

Управление сообщило также, что президентом были списаны штрафы, выписанные 23 погибшим в резне 7 октября 2023 года на фестивале Нова и в поселках Западного Негева.