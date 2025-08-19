x
19 августа 2025
Дело "Катаргейт": суд оставил в силе ограничения, наложенные на Уриха

время публикации: 19 августа 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 20:53
Дело "Катаргейт": суд оставил в силе ограничения, наложенные на Уриха
Noam Revkin Fenton/Flash90

Окружной суд в Лоде отменил снятие ограничений с советника премьер-министра Йонатана Уриха. Он является фигурантом дела "Катаргейт".

По решению окружного суда, все существовавшие ограничения, в том числе запрет на контакты с премьер-министром, остаются в силе до 10 сентября.

Судья Михельс подверг резкой критике решение мирового судьи Мизрахи снять ограничения с Уриха. Судья Михельс также раскритиковал решение судьи Мизрахи опубликовать в его вердикте часть материалов следствия.

"Катаргейт": полиция подала апелляцию на решение суда снять ограничения с Йонатана Уриха