Дело "Катаргейт": суд оставил в силе ограничения, наложенные на Уриха

Окружной суд в Лоде отменил снятие ограничений с советника премьер-министра Йонатана Уриха. Он является фигурантом дела "Катаргейт".

По решению окружного суда, все существовавшие ограничения, в том числе запрет на контакты с премьер-министром, остаются в силе до 10 сентября.

Судья Михельс подверг резкой критике решение мирового судьи Мизрахи снять ограничения с Уриха. Судья Михельс также раскритиковал решение судьи Мизрахи опубликовать в его вердикте часть материалов следствия.