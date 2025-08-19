Дело "Катаргейт": суд оставил в силе ограничения, наложенные на Уриха
время публикации: 19 августа 2025 г., 20:50 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 20:53
Окружной суд в Лоде отменил снятие ограничений с советника премьер-министра Йонатана Уриха. Он является фигурантом дела "Катаргейт".
По решению окружного суда, все существовавшие ограничения, в том числе запрет на контакты с премьер-министром, остаются в силе до 10 сентября.
Судья Михельс подверг резкой критике решение мирового судьи Мизрахи снять ограничения с Уриха. Судья Михельс также раскритиковал решение судьи Мизрахи опубликовать в его вердикте часть материалов следствия.