Штаб семей заложников объявил об отмене "народной забастовки" в ближайшее воскресенье

Штаб семей заложников после встречи с координатором по вопросам похищенных и пропавших без вести Галем Хиршем объявил об отмене многотысячной демонстрации в Тель-Авиве, которая была запланирована на ближайшее воскресенье.

В заявлении штаба говорится, что вместо демонстрации, которая должна была состояться на Площади Заложников, по всей стране пройдут пикеты и митинги с призывом к всеобъемлющему соглашению с ХАМАСом. Центральный митинг будет перенесен на другую дату.

"Если и это соглашение будет сорвано премьер-министром, народ Израиля вновь выйдет на улицы - до тех пор, пока все 50 заложников не будут возвращены", - говорится в сообщении штаба.

Сайт Ynet

пишет, что Галь Хирш проинформировал родственников заложников о ходе переговоров.

Днем ранее Штаб семей заложников объявил, что продолжит проведение "народных забастовок" и следующая была назанчена на ближайшее воскресенье.