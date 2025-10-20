МАХАШ расследует действия полицейских, разгонявших футбольных болельщиков у стадиона "Блюмфильд"

Отдел расследования преступлений, совершенных полицейскими (МАХАШ), проверит действия полицейских при наведении порядка возле стадиона "Блюмфильд" после того, как был отменен матч между тель-авивскими командами "Маккаби" и "Апоэль".

Решение о расследовании было принято после того, как в социальных сетях появились видео с места происшествия, и возникли подозрения в чрезмерном применении силы в отношении болельщиков.

Тель-авивские команды "Маккаби" и "Апоэль" должны были встретиться в воскресенье, 19 октября. Но в связи с беспорядками на трибунах, бросанием файеров и дымовых шашек на игровое поле, полиция отменила игру, на которую пришли около 30 тысяч болельщиков. Выходящих со стадиона зрителей встретила конная полиция. Начались столкновения между полицией и болельщиками. Были задержаны 11 человек.

В понедельник, 20 октября, полиция обратилась в мировой суд Тель-Авива с просьбой продлить срок задержания 10 человек. Суд распорядился шестерых оставить под стражей, четверых освободили с рядом ограничений, которые будут действовать до апреля 2026 года.