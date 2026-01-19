x
19 января 2026
|
последняя новость: 16:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2026
|
19 января 2026
|
последняя новость: 16:35
19 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич: "Заплатили кровью... не для того, чтобы передать Газу от одного врага другому"

Бецалель Смотрич
Ционут Датит
время публикации: 19 января 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 19 января 2026 г., 15:44
Смотрич: "Заплатили кровью... не для того, чтобы передать Газу от одного врага другому"
Chaim Goldberg/Flash90

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 19 января, заявил: "Я веду диалог с премьер-министром по поводу необходимости одержать победу над ХАМАСом в секторе Газы. До тех пор не будет безопасности ни в приграничной с Газой полосе, ни в других местах".

"Солдаты ЦАХАЛа добились гигантских успехов, заплатили за это большой кровью. Это было сделано не для того, чтобы передать Газу от одного врага другому", – сказал Смотрич.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Голан: "Интересы безопасности подменены интересами коалиции"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Лапид: "Это не бюджет. Это кража"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Ганц: "Нетаниягу должен закончить свою карьеру"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2026

Либерман: "Необходимо незамедлительно создать ракетные войска и готовиться к новой войне"