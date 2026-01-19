Смотрич: "Заплатили кровью... не для того, чтобы передать Газу от одного врага другому"

Министр финансов Бецалель Смотрич на заседании фракции "Ционут Датит", проходившем в Кнессете в понедельник, 19 января, заявил: "Я веду диалог с премьер-министром по поводу необходимости одержать победу над ХАМАСом в секторе Газы. До тех пор не будет безопасности ни в приграничной с Газой полосе, ни в других местах".

"Солдаты ЦАХАЛа добились гигантских успехов, заплатили за это большой кровью. Это было сделано не для того, чтобы передать Газу от одного врага другому", – сказал Смотрич.