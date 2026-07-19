Доклад ЭЛЕМ: половина израильских подростков из групп риска сообщили о сексуальном насилии

В 2025 году резко ухудшилось положение подростков и молодых людей из групп риска в Израиле. Об этом говорится в ежегодном докладе ассоциации ЭЛЕМ "Трещины обнажаются", основанном на данных о 3142 подопечных в возрасте от 12 до 26 лет. Всего за год организация оказала помощь почти 15 тысячам подростков и молодых людей.

Согласно докладу, 66% опрошенных употребляли алкоголь, 59% испытывали трудности с интеграцией в учебные или другие социальные рамки, 54% сталкивались с насилием вне дома. О сексуальном насилии или эксплуатации сообщили 51%, примерно половина – о депрессии и тревожности, 49% – об одиночестве. Кроме того, 45% употребляли наркотики, 41% сталкивались с насилием в интернете, 17% причиняли себе вред.

Особенно тяжелые показатели зафиксированы среди пострадавших от преступлений сексуального характера: 81% из них сообщили о депрессии и тревоге, 76% – об одиночестве, 71% – о самоповреждении, 68% – о суицидальных мыслях. В ЭЛЕМ отмечают также распространение интимных материалов без согласия и другие формы длительного насилия в интернете.

По сравнению с 2024 годом доля подопечных, столкнувшихся с неблагоприятной внешней средой, выросла с 13% до 29%, распространенность рискованного поведения – с 26% до 37%, функциональных трудностей – с 34% до 49%. Число сообщений о насилии в интернете увеличилось за год на 135%.

Особенно уязвимыми оказались подростки, пережившие личную утрату во время войны: о суицидальных мыслях сообщили 45% из них против 12% среди тех, кто не сталкивался с потерей близких.

Генеральный директор ЭЛЕМ Тали Эрез заявила, что речь идет уже не просто о росте психологического неблагополучия, а об эскалации насилия, одиночества и рискованного поведения, требующей общенациональных мер.