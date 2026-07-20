Уровень безработицы в июне снизился до 2,8% от всего трудоспособного населения

Центральное статистическое бюро опубликовало данные по безработице за июнь 2026 года. В соответствии с этой публикацией, официальный уровень безработицы в июне снизился до 2,8%.

Расширенный показатель безработицы остался без изменений по сравнению с маем и составил 4%, что соответствует примерно 180000 человек. Уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше вырос на 0,6 процентного пункта – до 60,4%.

Официальный уровень безработицы, включающий только тех, кто активно искал работу и не был трудоустроен, в июне составил 2,8%, или около 128000 человек, что на 0,1 процентного пункта ниже майского показателя.

Расширенный показатель безработицы включает: лиц, ищущих работу, но не нашедших ее; работников, временно отсутствовавших на работе из-за экономического сокращения штата (главным образом находящихся в неоплачиваемом отпуске); работников, уволенных в течение последних двух лет и прекративших поиск работы.

Число работников, находившихся в неоплачиваемом отпуске ("хуфша лело ташлум", ХАЛАТ), сократилось с 19100 в мае до 17100 в июне. Количество работников, уволенных в течение последних двух лет и не ищущих работу, уменьшилось с 26500 до 24500 человек.

Число так называемых "разочаровавшихся" соискателей – людей, которые заявили, что хотят работать и искали работу в течение последнего года, но не занимались поиском в недели, предшествовавшие опросу, – снизилось с 14500 в мае до 13400 в июне.