Михаил Альфович из Ашдода обвинен в убийстве жены: забил ее бутылкой вина

Государственная прокуратура подала в окружной суд Беэр-Шевы обвинительное заключение против 66-летнего Михаила Альфовича из Ашдода. Он обвиняется в том, что во время ссоры до смерти забил свою жену бутылкой вина.

По данным обвинительного заключения, супруги состояли в браке 42 года, они вместе жили в Ашдоде. В пятницу 19 июня женщина уехала утром на работу, попросив мужа купить продукты на выходные и сделать некоторые дела по дому.

Когда она вернулась с работы около 13:00 и обнаружила, что муж не выполнил никакие из ее поручений, супруги поссорились. После взаимных препирательств женщина ушла в спальню и легла на кровать. Через некоторое время Альфович вошел в комнату с бутылкой вина и несколько раз сильно ударил жену по голове бутылкой.

В результате женщина получила переломы костей черепа и тяжелое повреждение мозга. Заметив, что жена перестала дышать, обвиняемый не стал вызывать скорую помощь и не пытался помочь пострадавшей. Он оставил тело в квартире на два дня, в этот период он нанес себе несколько ран кухонным ножом, в том числе несколько порезов левой руки и порез груди с левой стороны.

Через два дня после убийства жены Михаил Альфович позвонил их общей дочери и признался, что напал на жену. Затем он попросил передать трубку зятю и попросил его приехать в квартиру, признавшись, что он убил жену бутылкой.

Дочь и зять вызвали полицию и поехали к родителям, они обнаружили тело женщины. Михаил Альфович был задержан. Как было сказано выше, 20 июля ему были предъявлены обвинения в убийстве.