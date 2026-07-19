Мотоциклист столкнулся с машиной в Хайфе, пострадавший в тяжелом состоянии

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Кармель поступило сообщение о ДТП с участием мотоциклиста и легкового автомобиля на шоссе Нетивей а-Мифрац в Хайфе.

Парамедики и фельдшеры МАДА оказали пострадавшему медицинскую помощь на месте и доставили его в больницу "Рамбам". Состояние 22-летнего мотоциклиста оценивается как тяжелое, но стабильное. У него диагностированы множественные травмы.