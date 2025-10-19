ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы о том, что авиаудары продолжатся

В воскресенье, 19 октября, ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей сектора Газы о том, что удары по инфраструктуре ХАМАС продолжатся.

"Вследствие неоднократных нарушений соглашения о прекращении огня и преступного нападения, совершенного террористическими элементами ХАМАСа сегодня утром, Армия обороны нанесет мощный удар по террористической инфраструктуре и по боевикам ХАМАСа", – говорится в сообщении, опубликованном главой пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихаем Эдраи.

В связи с продолжающимися авиаударами ЦАХАЛ попросил жителей сектора не покидать зону, расположенную западнее "желтой линии".

"Зона, обозначенная красным цветом, – зона боевых действий, и она крайне опасна. Лицам, все еще находящимся в этой зоне, следует ее немедленно покинуть", – говорится в предупреждении.