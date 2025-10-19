Командование боевиков ХАМАСа заявило о непричастности к нападению в Рафиахе

Террористическая организация ХАМАС выступила с новым заявлением, утверждая, что "организация привержена соблюдению режима прекращения огня".

От имени командования "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) в заявлении говорится: "Мы подтверждаем нашу полную приверженность выполнению всего, о чем было достигнуто соглашение, и прежде всего – прекращению огня во всех районах сектора Газы. Нам не известно ни о каких событиях или столкновениях, происходящих в районе Рафаха (Рафиаха), поскольку это "красные зоны", находящиеся под контролем оккупационных сил. Связь с оставшимися там нашими группами прервана с момента возобновления войны в марте текущего года, и у нас нет информации, были ли они убиты или остаются в живых с той даты. Соответственно, мы не имеем отношения к каким-либо событиям, происходящим в тех районах, и не можем связаться ни с кем из наших бойцов там – если кто-то из них еще жив".

Днем 19 октября ХАМАС объявил, что "силы безопасности сопротивления" проводят операцию на востоке Рафаха (Рафиаха), на юге сектора Газы. В сообщении ХАМАСа сказано, что целью является "укрытие разыскиваемого "скрывающегося от правосудия" Ясира Абу Шабаба". Примечательно, что ХАМАС связывал сегодняшний срыв режима прекращения огня с операцией против Абу Шабаба. По версии ХАМАСа, израильские военные столкнулись с боевиками, которые намеревались атаковать "Народные силы". Но позже ХАМАС заявил о своей непричастности к событиям в Рафиахе.