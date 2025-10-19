Гробы с останками заложников переданы представителям ЦАХАЛа и ШАБАКа

Канцелярия главы правительства сообщила, что гробы с останками двоих израильских заложников переданы Израилю. Автоколонна Международного Комитета Красного Креста прибыла к оговоренному месту встречи с израильскими войсками. Гробы с останками двоих похищенных, переданные террористической организацией ХАМАС, были перегружены в израильские фургоны, после чего их повезли в Институт судебной медицины "Абу-Кабир" на процедуру идентификации.

После того, как личность погибших будет идентифицирована, сообщение о возвращении останков погибших заложников будет передано их семьям, и затем их имена будут опубликованы. Лишь после официального подтверждения, что террористами действительно переданы останки двоих израильских заложников, можно будет сказать, что ХАМАС продолжает удерживать 16 похищенных израильтян, убитых в плену.

В рамках сделки по освобождению заложников и прекращению войны в секторе Газы, ХАМАС должен на первом этапе освободить всех 48 израильских заложников: и живых, и погибших. 20 живых заложников были возвращены несколько дней назад, и к настоящему моменту Израилю были переданы останки 10 погибших.

В связи с тем, что ХАМАС всячески пытается затянуть возвращение останков погибших заложников, утверждая, что некоторые из них находятся в засыпанных туннелях, и без строительной техники и масштабной поисковой операции их невозможно найти, Израиль обвинил ХАМАС в нарушении условий сделки.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу распорядился заблокировать обещанное Египтом открытие пограничного перехода "Рафах" ("Рафиах") для палестинцев до тех пор, пока все похищенные не будут возвращены, без исключений.

ХАМАС в ответ обвинил Израиль в нарушении условий соглашения. В соответствии с утверждениями представителей ХАМАСа, продолжение ситуации, при которой пограничный переход "Рафах" остается закрытым, затянет процесс поиска останков израильских заложников и сделает невозможным их возвращение Израилю.

В субботу вечером в Тель-Авиве на Площади Похищенных состоялась массовая демонстрация с требованием немедленного возвращения всех оставшихся в секторе Газы заложников. Штаб семей похищенных за возвращение заложников поддержал решение главы правительства о блокировании пограничного переезда "Рафах" до полного выполнения ХАМАСом условий соглашения. При этом представители Штаба обратились к правительству Израиля с требованием обеспечить возвращение погибших заложников в кратчайшие сроки.