ЦАХАЛ подтверждает: Красный Крест получил два гроба с останками похищенных
время публикации: 18 октября 2025 г., 23:39 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 23:39
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что представители Красного Креста передали информацию о получении двух гробов с останками израильских заложников. Автоколонна МККК следует к месту встречи с представителями ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газы.
В официальном сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и принять все необходимые меры для возвращения всех похищенных.
