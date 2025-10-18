x
18 октября 2025
18 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ подтверждает: Красный Крест получил два гроба с останками похищенных

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
Погибшие
время публикации: 18 октября 2025 г., 23:39 | последнее обновление: 18 октября 2025 г., 23:39

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что представители Красного Креста передали информацию о получении двух гробов с останками израильских заложников. Автоколонна МККК следует к месту встречи с представителями ЦАХАЛа и ШАБАКа на территории сектора Газы.

В официальном сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что ХАМАС обязан выполнить условия соглашения и принять все необходимые меры для возвращения всех похищенных.

Израиль
