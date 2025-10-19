x
19 октября 2025
Израиль

Отменены судебные заседания по делу Нетаниягу, запланированные на ближайшие два дня

Биньямин Нетаниягу
Суд
время публикации: 19 октября 2025 г., 19:26 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 19:26
Отменены судебные заседания по делу Нетаниягу, запланированные на ближайшие два дня
Flash90/Itai Ron/POOL

Председатель окружного суда Иерусалима Ривка Фридман-Фельдман объявила об отмене судебных заседаний по делу Биньямина Нетаниягу, запланированных на 20 и 21 октября.

Решение было принято после того, как премьер-министр попросил сократить продолжительность своего пребывания в суде в эти дни до полутора часов в связи с "государственными встречами".

В сообщении суда говорится: "Учитывая факты, изложенные в ходатайстве, а также после ознакомления с деталями, касающимися указанных встреч, и по личным причинам одного из членов судебной коллегии, заседания, запланированные на 20 и 21 октября, отменяются".

