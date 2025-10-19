Отменены судебные заседания по делу Нетаниягу, запланированные на ближайшие два дня

Председатель окружного суда Иерусалима Ривка Фридман-Фельдман объявила об отмене судебных заседаний по делу Биньямина Нетаниягу, запланированных на 20 и 21 октября.

Решение было принято после того, как премьер-министр попросил сократить продолжительность своего пребывания в суде в эти дни до полутора часов в связи с "государственными встречами".

В сообщении суда говорится: "Учитывая факты, изложенные в ходатайстве, а также после ознакомления с деталями, касающимися указанных встреч, и по личным причинам одного из членов судебной коллегии, заседания, запланированные на 20 и 21 октября, отменяются".