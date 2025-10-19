x
19 октября 2025
|
последняя новость: 19:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 октября 2025
|
19 октября 2025
|
последняя новость: 19:42
19 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

США попросили Израиль ограничиться "пропорциональным ответом", чтобы не сорвать соглашение

Газа
США
ХАМАС
Израиль
время публикации: 19 октября 2025 г., 18:30 | последнее обновление: 19 октября 2025 г., 18:42
США попросили Израиль ограничиться "пропорциональным ответом", чтобы не сорвать соглашение
AP Photo/Alex Brandon

По словам высокопоставленных источников в Вашингтоне, администрация Трампа пытается не допустить срыва соглашения о прекращении огня в секторе Газы и возобновления полномасштабных военных действий. Об этом на сайте "Мако" пишет обозреватель Барак Равид.

В публикации приводится цитата одного из сотрудников администрации Трампа: "Мы знали, что такое развитие событий возможно, и было лишь вопросом времени, когда это произойдет. Чем дольше мы позволяем ХАМАСу и Израилю нападать друг на друга, тем больше они будут это делать".

Барак Равид пишет, что источники в США и в Израиле подтвердили, что Израиль уведомил администрацию Трампа о планируемых ударах по территории сектора Газы. При этом источник в Иерусалиме подчеркнул, что Израиль уведомил Вашингтон, но не ждал его одобрения.

По информации Барака Равида после нарушения режима прекращения огня в Газе, посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели телефонную беседу с министром стратегического планирования Роном Дермером и другими официальными лицами. В ходе беседы обсуждались дальнейшие шаги.

По словам американских источников, Вашингтон дал понять, что ответ Израиля должен быть пропорциональным, должен быть сосредоточен на изоляции ХАМАСа, и что вместо возобновления полномасштабных военных действий необходимо создать альтернативу ХАМАСу в секторе Газы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

ЦАХАЛ сообщил о начале новой волны авиаударов на юге сектора Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

744-й день войны: нарушение перемирия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

Источники в Газе: ВВС ЦАХАЛа вновь атаковали цели в центральной части сектора
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 октября 2025

ЦАХАЛ опубликовал предупреждение для жителей Газы о том, что авиаудары продолжатся