США попросили Израиль ограничиться "пропорциональным ответом", чтобы не сорвать соглашение

По словам высокопоставленных источников в Вашингтоне, администрация Трампа пытается не допустить срыва соглашения о прекращении огня в секторе Газы и возобновления полномасштабных военных действий. Об этом на сайте "Мако" пишет обозреватель Барак Равид.

В публикации приводится цитата одного из сотрудников администрации Трампа: "Мы знали, что такое развитие событий возможно, и было лишь вопросом времени, когда это произойдет. Чем дольше мы позволяем ХАМАСу и Израилю нападать друг на друга, тем больше они будут это делать".

Барак Равид пишет, что источники в США и в Израиле подтвердили, что Израиль уведомил администрацию Трампа о планируемых ударах по территории сектора Газы. При этом источник в Иерусалиме подчеркнул, что Израиль уведомил Вашингтон, но не ждал его одобрения.

По информации Барака Равида после нарушения режима прекращения огня в Газе, посланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер провели телефонную беседу с министром стратегического планирования Роном Дермером и другими официальными лицами. В ходе беседы обсуждались дальнейшие шаги.

По словам американских источников, Вашингтон дал понять, что ответ Израиля должен быть пропорциональным, должен быть сосредоточен на изоляции ХАМАСа, и что вместо возобновления полномасштабных военных действий необходимо создать альтернативу ХАМАСу в секторе Газы.