x
01 декабря 2025
|
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 декабря 2025
|
01 декабря 2025
|
последняя новость: 14:24
01 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Закон об определении термина "еврей" в отрыве от ЗоВ будет поднят на голосование

Законы
Кнессет
Скандалы
время публикации: 01 декабря 2025 г., 13:47 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 13:58
Закон об определении термина "еврей" в отрыве от ЗоВ будет поднят на голосование
Yonatan Sindel/Flash90

Депутат Кнессета Ави Маоз планирует на следующей неделе вынести на голосование законопроект, впервые закрепляющий определение еврея исключительно по религиозным уложениям иудаизма (Галахе) – как в реестре населения, так и в других сугубо светских институтах.

Как отмечает "Кикар а-Шабат", если в реестре населения евреями признают и тех, кто прошел реформистский или консервативный гиюр (процедуру перехода в иудаизм), то в сфере брака и развода раввинат действует только по галахическим критериям: еврей это тот, кто родился от матери-еврейки или прошел гиюр по Галахе. В результате граждане, которые в реестре МВД зарегистрированы как евреи, обнаруживают, что они не могут вступить в брак в Израиле.

В пояснении к законопроекту Маоз объясняет, что действующее законодательство создает несоответствие между гражданским регистрационным учетом и галахическим правом, действующим в сфере брака и развода. Поэтому, утверждает автор законопроекта, необходимо выработать единое юридическое значение термина "еврей" – на основании иудейского религиозного закона.

Он утверждает, что в еврейском государстве решение таких вопросов должно диктоваться исключительно по Галахе. Ави Маоз ранее уже выносил аналогичный законопроект – в Кнессете 24 созыва. Подобный законопроект был также внесен депутатом от ШАС Йосефом Тайебом.

Отмечается, что в Закон о Возвращении в 1970 году была внесена поправка, в соответствии с которой "еврей" это человек, рожденный от еврейской матери или прошедший гиюр и не принадлежащий к другой религии. Тогда же в закон был внесен так называемый пункт о "внуках евреев", дающий право на репатриацию детям и внукам евреев.

Маоз также пытается добиться отмены поправки о "внуках евреев", но безуспешно. У его нового законопроекта об определении понятия "еврей" на основании Галахи также не много шансов: Ави Маоз не входит в правящую коалицию, а либеральные партии едва ли согласятся поддержать такую спорную инициативу в год перед выборами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Ави Маоз продвигает закон о новом определении понятия "еврей", убирающем отсылку к ЗоВу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 октября 2025

Кнессет утвердил в предварительном чтении распространение суверенитета на Иудею и Самарию
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 01 сентября 2025

Ави Маоз недоволен передачей "Натива" Элькину: "Сделают Израиль страной гоев"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Партия "Ноам" выносит на рассмотрение предложение об изменении Закона о Возвращении