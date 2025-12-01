Закон об определении термина "еврей" в отрыве от ЗоВ будет поднят на голосование

Депутат Кнессета Ави Маоз планирует на следующей неделе вынести на голосование законопроект, впервые закрепляющий определение еврея исключительно по религиозным уложениям иудаизма (Галахе) – как в реестре населения, так и в других сугубо светских институтах.

Как отмечает "Кикар а-Шабат", если в реестре населения евреями признают и тех, кто прошел реформистский или консервативный гиюр (процедуру перехода в иудаизм), то в сфере брака и развода раввинат действует только по галахическим критериям: еврей это тот, кто родился от матери-еврейки или прошел гиюр по Галахе. В результате граждане, которые в реестре МВД зарегистрированы как евреи, обнаруживают, что они не могут вступить в брак в Израиле.

В пояснении к законопроекту Маоз объясняет, что действующее законодательство создает несоответствие между гражданским регистрационным учетом и галахическим правом, действующим в сфере брака и развода. Поэтому, утверждает автор законопроекта, необходимо выработать единое юридическое значение термина "еврей" – на основании иудейского религиозного закона.

Он утверждает, что в еврейском государстве решение таких вопросов должно диктоваться исключительно по Галахе. Ави Маоз ранее уже выносил аналогичный законопроект – в Кнессете 24 созыва. Подобный законопроект был также внесен депутатом от ШАС Йосефом Тайебом.

Отмечается, что в Закон о Возвращении в 1970 году была внесена поправка, в соответствии с которой "еврей" это человек, рожденный от еврейской матери или прошедший гиюр и не принадлежащий к другой религии. Тогда же в закон был внесен так называемый пункт о "внуках евреев", дающий право на репатриацию детям и внукам евреев.

Маоз также пытается добиться отмены поправки о "внуках евреев", но безуспешно. У его нового законопроекта об определении понятия "еврей" на основании Галахи также не много шансов: Ави Маоз не входит в правящую коалицию, а либеральные партии едва ли согласятся поддержать такую спорную инициативу в год перед выборами.