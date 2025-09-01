Ави Маоз недоволен передачей "Натива" Элькину: "Сделают Израиль страной гоев"

Депутат Кнессета Ави Маоз крайне недоволен тем фактом, что правительство передало полномочия курировать деятельность организации "Натив", занимающейся репатриацией евреев из бывшего СССР в Израиль, министру Зеэву Элькину.

И хотя формально Маозу возразить нечего – он потерял этот пост, поскольку покинул правительство, Элькин приобрел его, поскольку в правительство вошел, – Маоз утверждает, что "Элькин, давший пинок правительству правых, получает ключи от врат Израиля".

Как сообщает сайт 14 канала ИТВ, Зеэв Элькин "провинился" перед Ави Маозом тем, что он решительно противился и противится инициативе Маоза внести изменения в Закон о Возвращении, исключив из него пункт о внуках евреев.

Маоз утверждает, что назначение Зеэва Элькина министром по делам "Натива" облегчит алию тех, кто не является евреями. "Правительство доверило врата в Израиль в руки Элькина, который решительно противился отмене пункта о внуках в Законе о Возвращении, – заявил он. – Уж Элькин позаботится убрать все препятствия и позволит десяткам тысяч гоев прибыть в страну".

"Правительство ведет Израиль к тому, чтобы он стал государством всех его граждан – или всех гоев, – возмущается Ави Маоз. – Это позор. Тот самый Элькин, который пнул правых и сидел в правительстве Беннета-Лапида-Аббаса сегодня получает ключи от врат Израиля".