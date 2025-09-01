x
01 сентября 2025
|
последняя новость: 18:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2025
|
01 сентября 2025
|
последняя новость: 18:28
01 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Ави Маоз недоволен передачей "Натива" Элькину: "Сделают Израиль страной гоев"

Кнессет
Репатриация
Скандалы
время публикации: 01 сентября 2025 г., 18:27 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 18:45
Ави Маоз недоволен передачей "Натива" Элькину: "Сделают Израиль страной гоев"
Olivier Fitoussi/Flash90; Yossi Aloni/FLASH90

Депутат Кнессета Ави Маоз крайне недоволен тем фактом, что правительство передало полномочия курировать деятельность организации "Натив", занимающейся репатриацией евреев из бывшего СССР в Израиль, министру Зеэву Элькину.

И хотя формально Маозу возразить нечего – он потерял этот пост, поскольку покинул правительство, Элькин приобрел его, поскольку в правительство вошел, – Маоз утверждает, что "Элькин, давший пинок правительству правых, получает ключи от врат Израиля".

Как сообщает сайт 14 канала ИТВ, Зеэв Элькин "провинился" перед Ави Маозом тем, что он решительно противился и противится инициативе Маоза внести изменения в Закон о Возвращении, исключив из него пункт о внуках евреев.

Маоз утверждает, что назначение Зеэва Элькина министром по делам "Натива" облегчит алию тех, кто не является евреями. "Правительство доверило врата в Израиль в руки Элькина, который решительно противился отмене пункта о внуках в Законе о Возвращении, – заявил он. – Уж Элькин позаботится убрать все препятствия и позволит десяткам тысяч гоев прибыть в страну".

"Правительство ведет Израиль к тому, чтобы он стал государством всех его граждан – или всех гоев, – возмущается Ави Маоз. – Это позор. Тот самый Элькин, который пнул правых и сидел в правительстве Беннета-Лапида-Аббаса сегодня получает ключи от врат Израиля".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 июля 2025

Кнессет отклонил законопроект об отмене "параграфа о внуках"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 июля 2025

Партия "Ноам" выносит на рассмотрение предложение об изменении Закона о Возвращении
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2025

Закон о возвращении, игры харедим, выход партии Беннета. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 марта 2025

"Кан": Ави Маоз войдет в правительство