Ави Маоз продвигает закон о новом определении понятия "еврей", убирающем отсылку к ЗоВу

Министерская комиссия по законодательству рассмотрит в воскресенье законопроект депутата Ави Маоза ("Ноам") о внесении поправок в Закон о регистрации народонаселения: в рамках этих поправок он предлагает заменить нынешнюю отсылку понятия "еврей" на Закон о Возвращении на новое, прямое определение для целей регистрационного учета.

Как сообщает "Маарив", законопроект Ави Маоза предлагает регистрировать евреем того, "кто родился у матери-еврейки, или чей гиюр (процесс перехода в иудаизм) утвержден специальным раввинским судом, созданным Государством Израиль или раввинским судом, действующим в соответствии с Законом о раввинских судах".

В пояснении к законопроекту указано, что действующее законодательство создает несоответствие между гражданским регистрационным учетом и галахическим правом, действующим в сфере брака и развода. Поэтому, утверждает автор законопроекта, необходимо выработать единое юридическое значение термина "еврей" – на основании иудейского религиозного закона.

Он утверждает, что в еврейском государстве решение таких вопросов должно диктоваться исключительно по Галахе. Ави Маоз ранее уже выносил аналогичный законопроект – в Кнессете 24 созыва. Подобный законопроект был также внесен депутатом от ШАС Йосефом Тайебом.

Отмечается, что в Закон о Возвращении в 1970 году была внесена поправка, в соответствии с которой "еврей" это человек, рожденный от еврейской матери или прошедший гиюр и не принадлежащий к другой религии. Тогда же в закон был внесен так называемый пункт о "внуках евреев", дающий право на репатриацию детям и внукам евреев.

Маоз также пытается добиться отмены поправки о "внуках евреев", но безуспешно. У его нового законопроекта об определении понятия "еврей" на основании Галахи также не много шансов: Ави Маоз не входит в правящую коалицию, а либеральные партии едва ли согласятся поддержать такую спорную инициативу в год перед выборами.