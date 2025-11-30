Юрсоветница Кнессета заблокировала передачу закона о реформе телевещания другой комиссии

Юридическая советница Кнессета Сагит Афик постановила, что перенос рассмотрения законопроекта о реформе телевещания из финансовой комиссии в другую нанесет ущерб корректности законодательного процесса и ослабит возможности Кнессета контролировать ход обсуждения.

Как отмечает "Сругим", министр связи Шломо Караи, продвигающий данный законопроект, пытался перевести его в более "лояльную" парламентскую комиссию.

Сагит Афик указывает, что передача дальнейшей работы над законопроектом, который ранее прошел в первом чтении, в комиссию, не обладающую соответствующими полномочиями для работы над ним, создаст опасный прецедент, который повлияет на распределение полномочий между Кнессетом и правительством.

Афик также указывает, что создание новой комиссии специально для продвижения законопроекта о реформе телевещания не улучшит, а ухудшит ситуацию, поскольку речь идет об обширном и сложном законопроекте с серьезными долговременными последствиями.