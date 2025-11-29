"Хизбалла" впервые подтвердила свое участие в гражданской войне в Йемене и в обучении хуситов

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем заявил, что ликвидированный Израилем начальник штаба группировки Хайтам Али Табатбай провел девять лет в Йемене, в течение которых он обучал и готовил боевиков организации "Ансар Аллах" (хуситы).

Как отмечает турецкое издание "Турция Сегодня", это первое официальное признание руководством "Хизбаллы" реального масштаба роли организации в Йемене.

Выступая с видеообращением перед участниками похорон Табатбая Наим Касем заявил, что погибший "оставил важный след в Йемене", где он провел с 2015 по 2024 год. Это заявление доказывает, что "Хизбалла" была задействована в оперативном управлении, стратегическом планировании и технической подготовке движения хуситов на протяжении всех лет конфликта в Йемене.

23 ноября ЦАХАЛ официально подтвердил ликвидацию в Бейруте начальника штаба "Хизбаллы" Хайтама Али Табатбая, известного своей деятельностью в Сирии и Йемене. Ранее его уже пытались ликвидировать в Дамаске. В современной военной структуре "Хизбаллы" он считался "номером 2", являясь фактическим начальником штаба организации.

Табатбай был ветераном и одним из ключевых лидеров "Хизбаллы". Он вступил в ряды "Партии Аллаха" в 1980-х годах, и с тех пор занимал ряд руководящих должностей, включая должность командира подразделения "Радуан" и руководителя операций "Хизбаллы" в Сирии. В 2023 году был назначен командиром оперативного отдела "Хизбаллы". Затем, после ликвидации большей части руководства "Хизбаллы", руководил боевыми действиями против Израиля. В 2025 году он стал начальником штаба "Хизбаллы" и руководил процессом восстановления боеспособности организации.

26 октября 2016 года Государственный департамент США внес Табатабая в список особо опасных международных террористов. За информацию, которая позволила бы ликвидировать или арестовать террориста было обещано 5 миллионов долларов.