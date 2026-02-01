x
01 февраля 2026
01 февраля 2026
01 февраля 2026
02 февраля 2026
Израиль

В Тель-Авиве в результате пожара пострадал пожилой мужчина

время публикации: 01 февраля 2026 г., 23:18 | последнее обновление: 01 февраля 2026 г., 23:18
В Тель-Авиве в результате пожара пострадал пожилой мужчина
Пресс-служба МАДА

В 22:06 в службу "Маген Давид Адом" округа Дан поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Лехи в Тель-Авиве. Возгорание произошло на втором этаже здания.

Парамедики передали, что в результате пожара пострадал 78-летний мужчина, с тяжелым отравлением угарным газом он доставлен в больницу "Ихилов".

