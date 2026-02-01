Полиция не нашла признаков уголовного преступления в "методе светофора" Мири Регев

В воскресенье, 1 февраля, полиция сообщила о завершении отделом "ЛАХАВ-433" подозрений о коррупции в министерстве транспорта: речь идет о деле, получившем в СМИ название "метод светофора", когда приоритет в распределении бюджетов и проведении важных инфраструктурных проектов выстраивался в соответствии с близостью глав муниципалитетов и местных советов к "Ликуду".

Муниципалитеты делились на "зеленые" ("свои"), "желтые" (нейтральные, которые могли получить бюджеты, хоть и не в первую очередь), и "красные" – "враждебные", которые не должны были получить продвижение проектов и государственные бюджеты. Об этой системе рассказал в своем журналистском расследовании Равив Друкер.

Отметим, что сама Мири Регев так и не была допрошена в ходе расследования. Полиция пришла к выводу, что признаков уголовных правонарушений нет, и материалы следствия переданы в прокуратуру для принятия дальнейшего решения.

Напомним, в ходе расследования были изъяты документы из министерства транспорта. Мири Регев обвиняла своего бывшего советника Йонатана Йосефа в похищении документов – именно Йосеф рассказал в интервью Равиву Друкеру о крайне спорных методах работы и принятия решений, взаимоотношениях с различными политиками, главами муниципалитетов, о градации собеседников на лояльных и нелояльных "Ликуду".

Он рассказал также о системе работы Мири Регев на посту министра транспорта: большую часть ее распорядка дня занимают политические вопросы и политические встречи, тогда как на профессиональную деятельность собственно сферы транспорта и подчиненного ей министерства Регев уделяет все меньше и меньше времени.

Волшебным образом города, во главе которых стоят активисты "Ликуда", способные на праймериз дать Регев много голосов ликудников из своего города, получают проекты, бюджеты, дороги и другие важные и приятные бонусы от министерства транспорта. А города, возглавляемые активистами других партий или самовыдвиженцами, находятся в конце списка приоритетов, если вообще в него попадают.

Друкер показал также пометки на таблицах, сделанные ближайшими советниками министра или самой Мири Регев: против "нужных" городов стоят галочки, против тех, мэры которых не поднимут Регев выше в предвыборном списке партии – прочерк. Главы муниципалитетов и местных советов, не "приближенные" к Центру "Ликуда", признаются в программе: они просили встречи с министром транспорта по поводу опасной трассы, замороженного проекта железнодорожной станции, разметки, способной спасти жизни людей, но так и не смогли пробить эту стену. "Не назначать", – гласит пометка от руки на перечне обращений.

Речь идет не о единичных недочетах или нарушениях, сказано в этом расследовании, а о последовательной системе работы министра транспорта Мири Регев и самой партии "Ликуд": активисты партии, способные поднять Регев на праймериз, получают быстрое и эффективное "обслуживание", какими бы мелкими их проблемы ни были (упоминается конфликт с автомастерской или удаление тротуара возле дома матери обратившегося). Более того, даже если проблема не входит в ведение министерства транспорта, но обратился к Регев "бриллиант" (человек, способный принести голоса), эта проблема будет решена.