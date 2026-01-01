Спасаясь от пожара в квартире, житель Эйлата выпрыгнул с третьего этажа
время публикации: 01 января 2026 г., 18:20 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 18:20
Мужчина в возрасте около 30 лет получил тяжелые травмы в ходе пожара, произошедшего в квартире в семиэтажном доме на улице Шдерот Хативат а-Негев в Эйлате.
Изначально в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который выпрыгнул из окна третьего этажа. Пострадавшему оказали неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.
Пожарно-спасательные службы потушили пожар в квартире, ситуация под контролем.
