Спасаясь от пожара в квартире, житель Эйлата выпрыгнул с третьего этажа

Мужчина в возрасте около 30 лет получил тяжелые травмы в ходе пожара, произошедшего в квартире в семиэтажном доме на улице Шдерот Хативат а-Негев в Эйлате.

Изначально в службу скорой помощи "Маген Давид Адом" поступило сообщение о мужчине, который выпрыгнул из окна третьего этажа. Пострадавшему оказали неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу в тяжелом и нестабильном состоянии.

Пожарно-спасательные службы потушили пожар в квартире, ситуация под контролем.