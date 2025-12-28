x
Израиль

Пожар в Иерусалиме, одна из пострадавших в критическом состоянии

Мада
Иерусалим
Пожары
время публикации: 28 декабря 2025 г., 05:46 | последнее обновление: 28 декабря 2025 г., 05:46
Пресс-служба МАДА

В Иерусалиме на улице Адам на первом этаже жилого здания возник пожар, в результате которого пострадали два человека. Пострадавшие доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 60 лет в критическом состоянии (отравление дымом). Вторая пострадавшая, 47 лет, получила легкое отравление.

Причины пожара выясняются.

Израиль
