Пожар в Иерусалиме, одна из пострадавших в критическом состоянии

В Иерусалиме на улице Адам на первом этаже жилого здания возник пожар, в результате которого пострадали два человека. Пострадавшие доставлены в больницу "Адаса Эйн-Керем".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что женщина примерно 60 лет в критическом состоянии (отравление дымом). Вторая пострадавшая, 47 лет, получила легкое отравление.

Причины пожара выясняются.