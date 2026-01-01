x
Израиль

11-летний мальчик получил пулю в голову, поднявшись на крышу посмотреть салют

время публикации: 01 января 2026 г., 21:36 | последнее обновление: 01 января 2026 г., 21:42
11-летний мальчик получил пулю в голову, поднявшись на крышу посмотреть салют
Пресс-служба МАДА

Мальчик, который забрался на крышу своего дома в Нижней Галилее, чтобы посмотреть на новогодний салют, получил пулю в голову. Инцидент произошел в деревне Магар в Нижней Галилее в среду вечером, 31 декабря.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, во время пребывания на крыше мальчик почувствовал сильный удар по голове, а когда спустился в дом, обнаружил, что у него идет кровь. Близкие мальчика вначале не сочли инцидент серьезным, но когда у ребенка началась рвота, его отвезли в медицинский центр "Пория".

Там в ходе обследований обнаружили, что в голову мальчика попала пуля, которая находится за челюстью. По всей видимости, во время запуска фейерверков по случаю нового года кто-то стрелял из огнестрельного оружия, и случайная пуля попала в мальчика.

Ребенка немедленно перевели в травматологию, ввели в медикаментозный сон, подключили к аппарату ИВЛ и переправили в детскую нейрохирургию больницы РАМБАМ в Хайфе, его состояние оценивается как от средней степени тяжести до тяжелого.

