последняя новость: 17:21
Пожар в торговом комплексе в Модиин-Илите, существует опасность обрушения

время публикации: 20 апреля 2026 г., 16:45 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 16:51
Пресс-служба "Кабаут ве-Ацала"

Десять пожарных расчетов работают над тушением пожара в торговом комплексе на улице Бейт-Шамай в Модиин-Илите, еще около двадцати пожарных бригад направляются к месту пожара. Местные жители сообщают об огромных клубах дыма. По словам пожарных, есть опасность обрушения здания.

По словам представителя пожарно-спасательной службы, речь идет о торговом комплексе с множеством магазинов, здание построено из легких конструкций. Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к тушению, сосредоточившись на предотвращении распространения огня.

Из-за масштаба пожара были вызваны дополнительные расчеты из Иудеи и Самарии и соседних округов. Существует опасность обрушения здания, поэтому пожарные действуют снаружи с использованием автолестниц и специальных автомобилей для подачи воды.

// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2026

Пожар в Старом городе Иерусалима, пострадала женщина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2026

В результате обстрела из Ливана около Ахзива возник пожар
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2026

Пожар в Зихрон-Якове, медики борются за жизнь 92-летней женщины