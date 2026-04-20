Пожар в торговом комплексе в Модиин-Илите, существует опасность обрушения

Десять пожарных расчетов работают над тушением пожара в торговом комплексе на улице Бейт-Шамай в Модиин-Илите, еще около двадцати пожарных бригад направляются к месту пожара. Местные жители сообщают об огромных клубах дыма. По словам пожарных, есть опасность обрушения здания.

По словам представителя пожарно-спасательной службы, речь идет о торговом комплексе с множеством магазинов, здание построено из легких конструкций. Прибыв на место происшествия, пожарные приступили к тушению, сосредоточившись на предотвращении распространения огня.

Из-за масштаба пожара были вызваны дополнительные расчеты из Иудеи и Самарии и соседних округов. Существует опасность обрушения здания, поэтому пожарные действуют снаружи с использованием автолестниц и специальных автомобилей для подачи воды.