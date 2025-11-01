Полиция ищет подозреваемого в стрельбе из армейской М-16 бедуина: задержаны шестеро

Полиция продолжает масштабную операцию по розыску подозреваемого, открывшего огонь из краденой армейской винтовки М-16 в ходе внутрисемейного конфликта в бедуинской общине на севере Израиля. Задержаны шесть человек, включая врача и дипломированного медбрата, изъяты две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы.

По сообщению полиции, в пятницу вечером произошла массовая драка с применением огнестрельного оружия между членами одной семьи, на фоне затяжного конфликта, обострившегося в начале текущей недели. С места инцидента были эвакуированы трое раненых, один из них скончался в больнице.

Сотрудники полиции были вынуждены вступить в перестрелку, чтобы остановить столкновение и задержать стрелявших. Позже члены семьи пытались поджечь дома своих обидчиков в качестве мести, но полицейские сумели предотвратить это.

Подозреваемый, по данным следствия, является выпускником медицинского факультета, его розыск продолжается в различных населенных пунктах бедуинского сектора.